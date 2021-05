Ce este şi cum se manifestă hemofilia, afecţiunea medicală cu care au fost diagnosticați 3 francezi, după administrarea vaccinului Pfizer Trei francezi au fost diagnosticați cu hemofilie, o boala rara in cadrul careia sangele nu se coaguleaza normal deoarece ii lipsesc anumite proteine care participa la procesul de coagulare a sangelui, dupa administrarea vaccinului Pfizer. Ce este hemofilia și cum se manifesta aceasta Hemofilia este o boala ereditara grava a sangelui, care face ca sangele unei persoane sa nu se coaguleze normal, ducand la sangerari necontrolabile, care pot avea loc spontan sau in urma unor traumatisme minore. Nota definitorie a bolii este sangerarea excesiva, prelungita, fara tendinta de sistare. Principala caracteristica… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile sanitare din Franța raporteaza al treilea caz de hemofilie aparut dupa vaccinarea anti COVID-19 cu produsul dezvoltat de Pfizer/BioNTech, scrie AFP. In aceasta țara au dost administrate circa...

- Un nou caz de hemofilie a aparut in Franța dupa vaccinarea cu serul Pfizer. Este al treilea caz raportat de la inceputul vaccinarii impotriva COVID-19, au informat autoritatile sanitare, scrie Agerpres.Peste 20.964.000 de doze de vaccin Pfizer-BioNTech au fost administrate in Franta de la inceputul…

- Romanii se pot vaccina fara programare in centrele in care se administreaza vaccinul Vaxzevria, in funcție de locurile disponibile și in cadrul evenimentelor tip Maraton sau in centrele Drive-Thru.Pana in prezent, in Uniunea Europeana, au fost autorizate patru vaccinuri impotriva COVID-19: Comirnaty…

- Romanii se pot programa la vaccinare direct prin CALL CENTER la numarul unic 021 414 44 25 sau prin platforma informatica. In Uniunea Europeana au fost autorizate patru vaccinuri impotriva COVID-19: Comirnaty (Pfizer-BioNTech), Moderna, Vaxzevria (AstraZeneca) și Janssen (Johnson&Johnson).Marți seara,…

- Suedezii sub 65 de ani care au fost vaccinati anti-COVID19 cu o doza de AstraZeneca vor primi la rapel un vaccin diferit, a anuntat marti Agentia de Sanatate Publica din Suedia, relateaza Reuters.Suedia a oprit utilizarea vaccinului de la AstraZeneca in martie dupa aparitia unor cazuri rare, insa grave,…

- Suedezii sub 65 de ani care au fost vaccinati anti-COVID19 cu o doza de AstraZeneca vor primi la rapel un vaccin diferit, a anuntat marti Agentia de Sanatate Publica din Suedia, relateaza Reuters.Suedia a oprit utilizarea vaccinului de la AstraZeneca in martie dupa aparitia unor cazuri rare, insa grave,…

- Grecia va administra in continuare vaccinul AstraZeneca impotriva coronavirusului doar celor in varsta de peste 30 de ani, dupa cazuri izolate de tromboza, a anuntat vineri comitetul national pentru vaccinare de la Atena, printr-un comunicat preluat de Reuters, potrivit Agerpres. Autoritatile…

- In acest moment nu exista totuși o dovada ca vaccinul AstraZeneca provoaca cheaguri de sange, a anunțat joi agenția britanica de reglementare a medicamentelor, citata de Guardian și BBC. Autoritațile britanice au anunțat joi ca cetațenii pot avea incredere in beneficiile vaccinului AstraZeneca și ca…