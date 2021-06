Stiri pe aceeasi tema

- Apararea Rusiei a gafat incredibil in minutul 59 al disputei cu Danemarca, decisiva pentru calificarea in optimile de finala de la Euro 2020. Yussuf Poulsen (27 de ani) a profitat și a dus scorul la 2-0. Totul despre Rusia - Danemarca Danemarca a intrat decisa in meciul decisiv cu Rusia. In ciuda infrangerilor…

- Echipa naționala a Canadei a devenit campioana mondiala la hochei pe gheața. In finala de la Riga, nord-americanii au invins Finlanda cu scorul de 3-2 dupa overtime. In timpul regulamentar scorul a fost de 2-2, iar canadienii au marcat golul decisiv in prelungiri prin Nick Paul, care a astfel a adus…

- Echipa de polo Dinamo Bucuresti a obtinut, joi, medalia de bronz in Superliga Nationala, dupa ce a invins formatia Rapid Bucuresti, in a treia partida din cinci programate in finala mica. Dinamo Bucuresti a castigat cu scorul de 15-13. Anterior, s-a impus cu 21-11 si 13-5, iar cu 3-0…

- Fundasul roman Vasile Mogos a marcat un gol pentru Chievo Verona, care a fost invinsa de Venezia cu scorul de 3-2, dupa prelungiri, joi, in primul tur al barajului de promovare in prima liga italiana de fotbal. Chievo a deschis scorul prin Luca Garritano (10 - penalty), dar Venezia a egalat dupa…

- FC Arges a invins-o pe FC Voluntari cu scorul de 3-0 (1-0), joi, la Pitesti, intr-un meci din etapa a sasea a fazei play-out a Ligii I de fotbal. Cristian Dumitru (24) a deschis scorul cu un sut din apropiere, iar gazdele isi puteau mari avantajul pana la pauza, dar Georgian Honciu (40) a sutat din…

- Bayer Leverkusen s-a impus acasa cu scorul de 3-1, sambata seara, in fata lui Eintracht Frankfurt, in etapa a 31-a a Bundesligii, si inca spera la un loc in cupele europene in sezonul viitor, potrivit Agerpres. Pe BayArena, toate cele patru goluri au fost marcate in decurs de 20 de minute…

- Liderul Unirea Dej a intors scorul, in meciul disputat astazi cu CS Ocna Mureș, penultima, clasata și a caștigat scor 3-1 (2-1), dupa ce Cioara a deschis scorul in disputa formațiilor aflate la polii opui ai ierarhiei • 0-1, MIN. 22: CIOARA a deschis scorul profitand de gafa facuta de Al. Blaj și ieșirea…

- Atacantul George Puscas a marcat un gol pentru echipa sa de club, Reading, care a invins, ieri pe teren propriu, cu scorul de 3-1 (1-0), echipa Derby County, in etapa a XL din Championship. Puscas a fost titular si a marcat in minutul 57. Internationalul roman a reluat acrobatic in plasa un balon…