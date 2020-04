Stiri pe aceeasi tema

- Peste jumatate de milioane de persoane au fost infectate cu noul coronavirus in intreaga lume, a anuntat vineri Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), potrivit DPA.Peste 20.000 de pacienti cu COVID-19 au murit de cand aceasta boala produsa de coronavirus a inceput sa se raspandeasca in China…

- Noul coronavirus care provoaca COVID 19 este o noua infectie virala din categoria coronavirusurilor, ce nu era identificata anterior. Virusul care cauzeaza infectia cu COVID 19 nu este acelasi cu coronavirusurile care circula in mod comun in populatie coronavirusurile comunitare , care cauzeaza boli…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a avertizat joi ca amenintarea COVID-19 si masurile necesare de izolare impotriva pandemiei provoaca in societate un impact psihologic puternic care nu trebuie ignorat in actuala criza si acesta trebuie abordat...

- Presedintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, spune ca guvernul a avut timp din ianuarie, de cand Organizatia Mondiala a Sanatatii a declarat epidemie de coronavirus, sa cumpere medicamente, materiale sanitare si echipamente de protectie si ca acum incearca sa induca aceasta greseala catre…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) vine cu vești proaste, dupa ce a anunțat ca pandemia de coronavirus a inregistrat o accelerare foarte puternica in Statele Unite ale Americii. Mai mult, experții de la OMS avertizeaza ca, in acest ritm, SUA ar putea deveni noul epicentru al epidemiei de COVID-19,…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) vorbeste deja despre o „infodemie" in legatura cu coronavirusul. Nu numai virusul se propaga in lumea intreaga, ci si o cantitate din ce in ce mai mare de informatii. Cu toate acestea, multe informatii sunt dezinformare pura si sunt folosite ca mijloc de exercitare…

- Directorul pentru securitate cibernetica al OMS, Flavio Aggio, a spus ca nu se cunoaste identitatea hackerilor care au incercat sa acceseze reteaua informatica a OMS, dar efortul lor nu a reusit.

- Un britanic de 68 de ani stabilit in Saschiz, o localitate cu 2.000 de locuitori din Colinele Transilvaniei, a inceput sa produca in gospodarie dezinfectant pentru maini, cand a aflat ca la farmacia din sat stocurile sunt epuizate. Barbatul se ocupa cu distilarea alcoolului, iar sotia sa amesteca…