Ce este Noviciok, "arma" chimică folosită în otrăvirea lui Alexei Navalnîi Noviciok, agentul chimic despre care Germania spune ca a fost folosit pentru a-l otravi pe Alexei Navalnîi, un critic al presedintelui rus Vladimir Putin, aflat în coma într-un spital din Berlin, a fost dezvoltat în Uniunea Sovietica în anii 1970 si 1980, relateaza Reuters. Numele Noviciok înseamna &"nou venit&". Este utilizat pentru o familie de agenti, care afecteaza sistemul nervos, foarte toxici, cu o compozitie usor diferita de gazele otravitoare mai cunoscute VX si sarin, citeaza Mediafax.

