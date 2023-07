Ce este „incinerarea cu apă”, noua modă de înmormântare a oamenilor, în Europa Activistii de mediu au mai nascocit una: incinerarea cu apa, o alternativa mai puțin poluanta a inmormantarii și a incinerarii clasice. Dupa ce un om moare, in cele mai multe țari din Europa exista doar doua variante: inmormantarea sau incinerarea clasica. Alte opțiuni sunt explorate acum, pe fondul creșterii cererii de variante mai prietenoase cu […] The post Ce este „incinerarea cu apa”, noua moda de inmormantare a oamenilor, in Europa first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

