Ce este, în fapt, curentul electric? Electricitatea, un „lucru” ubicuu in societatea umana de multa vreme, este, in parte, la nivel fundamental un mister. Ați putea explica cum funcționeaza, in fapt, curentul electric? Daca veți spune ca este vorba de „mișcarea electronilor” nu veți lamuri subiectul, pentru ca aceasta metafora, deși utila, nu explica fenomenul. De exemplu, in cazul curentului electric alternativ, cel pe care-l folosiți zi de zi, despre ce „mișcare a electronilor” vorbim? Pentru ca ei se mișca ba spre casa ta, ba spre locul de generare. Electronii, aparent, se apropie și se indeparteaza permanent. Atunci ce se mișca?… Citeste articolul mai departe pe scientia.ro…

Sursa articol si foto: scientia.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul Olaf Scholz a fost criticat intr-un limbaj colorat de ambasadorul ucrainean la Berlin, Andrii Melnik, in contextul in care șeful guvernului german a dat de ințeles ca nu va vizita Kievul, in semn de sprijin, așa cum au procedat alți lideri euro

- Fortele aeriene ruse au organizat atacuri asupra unui centru logistic al armatei ucrainene din apropierea orasului Liov si au distrus un numar mare de arme de fabricatie straina depozitate in acel loc, a informat, luni, agentia de presa rusa TASS, citand Ministerul rus al Apararii, relateaza Reuters.…

- Scandalul dintre Patrița Goicea și vecinii care au acuzat-o ca iși maltrateaza animalele continua, dar artista a vrut sa inceapa unul nou și cu echipa Acces Direct care a ajuns la ea acasa. Interpreta a alergat cameramanul și repoterul cu furca, pentru ca au filmat in jurul proprietații ei. Iata cum…

- Ministrul britanic al Apararii, Ben Wallace, a spus ca Marea Britanie a refuzat sa furnizeze tancuri Ucrainei, deoarece utilizarea lor necesita abilitați pe care armata ucraineana nu le are. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- In timp ce ucrainenii mor din cauza invaziei ruse, fostul presedinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, a participat la o intrevedere in format online cu reprezentantii partidului rus „Delovaia Rossia”, unde a cautat solutii despre cum ar putea profita Moldova pe seama razboiului din Ucraina. Desi intalnirea…

- Analistul politic Cozmin Gușa comenteaza valul extrem de mare de postari și informații eronate care apar pe tema razboiului din Ucraina. Gușa atenționeaza ca textele unor oameni specializați in manipulare și platiți sa furnizeze informații false sunt preluate in mediul online de influenceri care…

- Președintele Comitetului Olimpic Internațional, Thomas Bach, a catalogat drept „rece” și „infricoșator” felul in care Eteri Tutberidze, antrenoarea Rusiei, a abordat-o pe patinatoarea Kamila Valieva, care ieșea in lacrimi de pe gheața, dupa ce a ratat podiumul la Beijing. Venita la mantinela, sportiva…

- Dincolo de cele 4 variante mai larg cunoscute, Sandbox, Decentraland, Cryptovoxels și Somnium sunt cel puțin alte 8 in diferite etape de „construire”. Noi variante pot aparea oricand. Iar cei care se aventureaza sa plaseze capital, pot inregistra fluctuații ample ale valorii și poate chiar dificultați…