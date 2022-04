Stiri pe aceeasi tema

- Asociația OncoHelp, Spitalul de Boli Infecțioase „Dr. Victor Babeș” și Asociația Medicilor de Familie din Timiș colaboreaza intr-un proiect pentru a diagnostica și ajuta din timp pacienții cu cancer bronhopulmonar. Este considerata boala care cauzeaza cele mai multe decese in Romania. Medicii spun ca…

- Liderii USR Bihor au reacționat dupa demisia lui Cioloș din funcția de președinte al partidului. Silviu Dehelean face parte din echipa lui Dan Barna, pe cand Ioana Mihaila din cea a lui Cioloș.

- La inceputul anului 2021, Nicolae Nicoara, fost cadru militar, a creat o pagina de Facebook numita Amintiri din armata destinata oricarui barbat care a trecut prin stagiul militar obligatoriu. „Am creat acest grup deoarece mie personal mi-a placut mult perioada stagiului militar, am ramas cu multe…

- Pe langa vitamina C, kiwi conține și vitaminele A, E, K, minerale, potasiu, calciu, magneziu, fosfor. Mai mult, fructul conține și o cantitate ridicata de fibre.Are acea culoare verde intens și un gust acrișor care face kiwi sa fie folosit deseori pentru decorarea a tot felul de deserturi. El poate…

- Companiile angajate in accelerarea procesului de tranziție catre o economie cu zero emisii de carbon propun deja soluții software prin care sa poata fi stabilita amprenta de carbon a produselor comerciale, astfel incat consumatorii sa le poata cumpara in cunoștința de cauza.Prin urmare, populația…

- Simona Halep (15 WTA) a invins-o pe brazilianca Beatriz Haddad Maia (83 WTA), scor 6-2, 6-0, și merge in turul 3 la Australian Open. Dupa meci, Simona Halep a analizat prestația avuta in fața braziliencei și i-a cucerit pe fanii de pe „Rod Laver Arena” , declarandu-și dragostea fața de Australia. „Secretul?…