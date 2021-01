Ce este "FOMO" in lumea criptomonedelor. Specialistii prognozeaza o perioada plina de oportunitati pentru investitii si speculatii Pentru prima data de cand au aparut criptomonedele asistam la FOMO (fear of missing out) institutional, iar autoritatile de reglementare devin tot mai prietenoase. Pe de alta parte,

singura certitudine de pana acum este volatilitatea ridicata.



Specialistii estimeaza o perioada plina de oportunitati pentru investitii si speculatii pe piata cripto.



Dovada este chiar evolutia Bitcoin din ultimele doua zile, cand, de la o cotatie mai mica de 30.000 de dolari s-a apropiat de 37.000 de dolari. De asemenea si Ethereum, a doua criptomoneda dupa capitalizare a ajuns aproape de recordurile… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

