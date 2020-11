Ce este bigorexia, afecțiunea psihică ce afectează tot mai mulți bărbați Probabil ai auzit de anorexie, insa cercetatorii vorbesc despre o afecțiune mai puțin cunoscuta, dar asemanatoare, numita bigorexie. Dismorfia corporala este o problema care afecteaza atat femeile, cat și barbații deopotriva. Bigorexia este opusul anorexiei – daca persoanele care sufera de anorexie se vad mai corpolente decat sunt in realitate și fac orice pentru a slabi tot mai mult, persoanele care sufera de bigorexie se vad mai slabe decat sunt și vor sa aiba cat mai multa masa corporala. Adeseori, barbații pasionați de fitness sunt afectați de bigorexie. Doctorul Willson de la Body Dysmorphic… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

