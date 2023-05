In timpul ceremoniei de incoronare a Regelui Charles, la intrarea in Westminster Abbey, a fost vazuta o silueta neagra, despre care internauții au spus ca seamana mai degraba cu o „doamna cu coasa”. Așa i-a ramas numele, asta pana cand reprezentanții monarhului au spus cine era, de fapt, in imaginile care au devenit virale.