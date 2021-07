Stiri pe aceeasi tema

- Telespectatorii Antena 1 vor avea ocazia, incepand de sambata, 3 iulie, de la ora 10:00, sa cunoasca mai bine copiii din generația Alpha, cea considerata ca fiind cea mai intuitiva, educata și dinamica de pana acum.

- Razvan Fodor iși sarbatorește ziua de naștere, insa se afla departe de fiica și soția lui. Aceasta din urma i-a și transmis un mesaj superb de dragoste pe aceasta cale, spunand public cat de mult ii duce dorul și cat de tare il iubește, prezentatorul emisiunii Burlacul fiind, in prezent, in Turcia pentru…

- Gina Pistol a devenit mama pentru prima oara in luna martie a acestui an. Prezentatoarea e mamica full-time acum, așa ca a ratat unele proiecte in televiziune. Cu toate acestea, vedeta caștiga bani chiar și acum, cand sta acasa. In ultimii ani, Gina Pistol a fost prezentatoarea celor mai urmarite emisiuni…

- La ceremonia din aceasta ediție lucrurile au decurs complet diferit de ceea ce se așteptau fetele sa traiasca. Razvan Fodor este omul surprizelor și tot el a fost cel care le-a dat și veștile placute sau mai puțin placute.

- Razvan Fodor s-a decis sa dea o mana de ajutor Politiei Romane! Vedeta sune ca vede mai mereu nereguli in trafic și vrea sa știe daca vor pați ceva șoferii pe care are de gand sa-i filmeze. Prezentatorul emisiunii ”Burlacul”, de la Antena 1, a pus intrebarea pe rețelele de socializare și așteapta un…

- Razvan Fodor a ajuns sa-și ofere serviciile Poliției Romane! Prezent mai mereu in trafic, prezentatorul de le ”Burlacul” vede zilnic incidente care nu sunt in conformitate cu legea și vrea sa dea o mana de ajutor autoritaților. Doar azi, actorul a fost martor la trei astfel de incidente.

- Antena 1 a schimbat ziua și ora de difuzare a emisiunii „Burlacul”. Mai exact, de saptamana viitoare, show-ul va putea fi urmarit joia, dupa serialul „Adela”. Mutarea are loc dupa cinci ediții, prezentate de Razvan Fodor, potrivit Paginademedia.ro . Oficialii postului spun ca emisiunea se va vedea joi,…