Ce dietă ține Bianca Drăgușanu pentru a scăpa de kilogramele în plus. Ce bea înainte de fiecare masă: „Nu mă înfometez” Bianca Dragușanu a luat decizia de a ține dieta inainte de Craciun, pentru ca in ultima perioada ar fi exagerat cu consumul de alimente bogate in calorii. Fosta prezentatoare a apelat la nutriționist pentru a-i face un regim personalizat.Deși multe femei admira felul in care Bianca Dragușanu arata și viseaza la o silueta ca ei, vedeta nu este mulțumita in totalitate atunci cand se uita in oglinda. Iubita lui Gabi Badalau recunoaște ca in ultima perioada a exagerat cu mancarea nesanatoasa, iar acum este nevoita sa țina dieta o perioada.„Am fost la munte, recent, și am mancat de am spart. Eu am,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

