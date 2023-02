Ce dietă ține Ana Morodan, după ce și-a făcut lipoaspirație și și-a micșorat sânii Ana Morodan se afla in perioada de recuperare dupa ce a suferit o operație de lipoaspirație abdominala și a dezvaluit ce dieta urmeaza acum. Anul trecut, Contesa Digitala a mai apelat la ajutorul medicului estetician, pentru a-și micșora sanii. „Nu ma dor, nu am nimic. (…) Port niște bustiere care ma strang ca sa fixeze sanii, non-stop. Nu am voie sa le dau jos. Am luat niște medicamente pe care trebuie sa le iau, antibiotice, aniinflamatorii și vitamine”, declara Ana Morodan la acea vreme. Luna trecuta, Ana Morodan și-a facut și operație de lipoaspirație abdominala și urmeaza o dieta speciala… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

