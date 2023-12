Stiri pe aceeasi tema

- Vouchere pentru alimente 2023: Cand va fi virata ultima tranșa de 250 de lei din an, pe cardurile sociale Vouchere alimente 2023: Cand va fi virata ultima tranșa de 250 de lei din an, pe cardurile sociale Tichetele sociale vor fi virate inainte de Craciun, iar romanii care beneficiaza de ajutoare sociale…

- Pensionarii vor primi pensiile , in luna decembrie, cu cateva zile de intarziere. Pensiile intarzie in luna decembrie. Asta din cauza minivacanței de 1 Decembrie și a faptului ca angajații din sistemul de stat nu lucreaza. Situația pensiilor este una puțin mai speciala in luna decembrie și asta din…

- DNA a cerut permisiunea Senatului și Președinției pentru inceperea urmaririi penale pentru Florin Cițu, Vlad Voiculescu și Ioana Mihaila, intr-un dosar legat de achizițiile de vaccinuri in pandemie.Prima reacție a USR a fost sa lege acest dosar de alegerile din 2024.Intrebat daca Vlad Voiculescu ramane…

- Nu de puține ori am auzit expresia bizoni in trafic, ceea ce se refera la acei șoferi care, fie merg dupa bunul plac, fie iși parcheaza mașina unde le pica lor bine. O astfel de sitație s-a intamplat recent, dar nu in Romania. Deci mai sunt și alții care au bizonii lor.

- Evenimentele din decembrie 1989 reprezinta un moment crucial in istoria Romaniei, avand un impact urias asupra societații și stilului de viața al romanilor. Procesul și execuția cuplului Ceaușescu a reprezentat un moment de rascruce, care a dus la prabușirea regimului comunist și inceputul unei noi…

- Deja mii de nevinovați au platit, cu prețul vieții, tributul incapațanarii criminale a dictatorilor care vor sa rastoarne ordinea mondiala pentru a instaura regimuri parjolite de teroare și intuneric. Printre ei, deja doi romani. Alții sunt treziți de alarme, atat in Israel, cat și in Fașia Gaza. Nu,…

- • Romania ramane pre primul loc al statisticilor „negre“ europene! Chestor general de politie Bogdan Despescu, secretarul de stat in MAI, a afirmat, ieri, ca in primele noua luni ale anului numarul deceselor cauzate accidente rutiere grave a scazut cu 105 fata de perioada similara a anului trecut, dar…