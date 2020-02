CE: Deficitul guvernamental al Romaniei va ajunge la 6,1% din PIB in 2021

Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai mare diamant, ce a iesit vreodata la vanzare in Romania, este scos la licitatie. Briliantul de circa 8,59 carate este estimat intre 45.000 si 65.000 de euro si este expus la Palatul Cesianu-Racovita. Pretiosului diamant i se adauga si alte aproximativ 200 de bijuterii de colectie care…

- Comisia Europeana (CE) a anuntat ca a adoptat un raport privind Romania, care analizeaza in ce masura tara respecta criteriul deficitului bugetar prevazut de tratat. Bugetul general consolidat, care include atat bugetul de stat, cat si bugetele de pensii si de somaj, a incheiat anul 2019 cu…

- Comisia Europeana a trimis miercuri scrisori de punere in intarziere Romaniei, Greciei si Maltei prin care le-a solicitat sa-si adopte primele programe nationale de control al poluarii atmosferice si sa le comunice Comisiei, in conformitate cu Directiva (UE) 2016/2284 privind reducerea emisiilor nationale…

- Comisia Europeana a trimis miercuri Romaniei o scrisoare de punere in intarziere si indeamna Romania sa puna in aplicare in mod corespunzator Regulamentul UE privind lemnul (EUTR), care interzice intreprinderilor din sectorul lemnului sa produca si sa introduca pe piata UE produse obtinute din busteni…

- Guvernul a decis sa elimine mecanismul split TVA incepand cu data de 1 februarie 2020. Deja firmele nu se mai pot inscrie in registrul split TVA, iar banii din conturile in care taxa s-a achitat defalcat vor fi returnati societatilor platitoare, in termen de 10 zile de la aplicarea modificarilor legislative.…

- Sistemul de pensii, asa cum arata acum, este falimentar si peste 20-30 de ani nu vom avea bani sa platim pensiile decreteilor, a declarat, joi seara, la B1 TV, ministrul Finantelor, Florin Citu, atragand atentia ca este nevoie urgent de o reforma a acestui sistem. "Asa cum arata azi sistemul…

- CFR Infrastructura pierde 30% din finantarea europeana pentru modernizarea liniei de tren Brasov - Sighisoara. Motivul: la trei ani de la lansarea licitatiei pentru proiect... inca nu au fost semnate contractelele. Valoarea acestora este estimata la circa 800 milioane de euro, adica aproximativ…

- ArcelorMittal inceteaza temporar productia la uzina siderurgica din Hunedoara, ca urmare a preturilor ridicate la energie electrica si gaze naturale, se arata intr-un comunicat al companiei, remis, miercuri, AGERPRES. Productia in fabrica a fost suspendata la data de 1 decembrie 2019. Aici…