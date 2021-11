Stiri pe aceeasi tema

- Marți seara are loc finala „Casatoriți pe nevazute” . Au acceptat cea mai nebuneasca provocare a vieții lor și s-au casatorit cu o persoana complet necunoscuta, in cel mai curajos experiment al momentului – show-ul Casatoriți pe nevazute. Astazi, de la ora 21:30, in ultimul episod, cele cinci cupluri…

- Marți, 7 septembrie, a inceput „Casatoriți pe nevazute” , la Pro TV, iar marți, 16 noiembrie, show-ul matrimonial ajunge la final. Ramane de vazut ce cupluri vor ramane impreuna și care dintre ele se vor destrama. „Casatoriți pe nevazute” este un reality show bazat pe știința, destinat celor care nu…

- In aceasta seara, de la ora 21:30, ultimul cuplu format de cei patru experți de la „Casatoriți pe nevazute” va ajunge in fața ofițerului starii civile pentru a spune ”Da!” celei mai curajoase etape din viața lor: casatoria. Oana Nicolau, psihosexolog și psihoterapeut de cuplu, Mircea Iliescu, genetician,…

- Un nou cuplu s-ar putea forma la „Casatoriți pe nevazute” și este vorba despre Daniela și Adrian. Pe cei doi ii leaga pasiunea pentru sport, insa au mult mai multe lucruri in comun. Experții emisiunii considera ca Daniela și Adrian se potrivesc.Adrian Jitea are 42 de ani, lucreaza in vanzari și vine…