Ce culori sunt la modă în 2020. La ce ne raportăm când ne alegem ținutele anul acesta In fiecare an incercam sa ne ghidam gusturile vestimentare in funcție de ce culori sunt la moda in 2020, iar un reper este așa-zisa „culoare a anului”. In anul 2020 trebuie sa știți ca Pantone a desemnat culoarea anului ca fiind „albastru clasic”. Specialiștii au remarcat ca in ultima vreme preferințele oamenilor in materie de culori au migrat de la nuanțe tari, agresive, la nuanțe care inspira liniște. Pantone „Color of the Year” sau „Culoarea anului” este desemnata de Pantone de 20 de ani. In funcție de aceasta culoare sunt stabilite trendurile din anul respectiv, atat in materie de haine cat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

