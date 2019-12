Ce crede presedinta Comisiei Europene despre participarea Huawei la extinderea retelei mobile 5G

Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a exprimat rezerve cu privire la participarea gigantului chinez al telecomunicatiilor Huawei la extinderea retelei mobile 5G in Europa, intr-un interviu publicat vineri, relateaza AFP potrivit Agerpres. "In cazul in care exista riscul ca datele…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuntat marti ca va avea o intrevedere cu presedintele american Donald Trump "la inceputul lui 2020", informeaza AFP si dpa potrivit Agerpres "Am discutat la telefon cu Donald Trump si am vorbit putin despre relatiile dintre UE si SUA. Ma bucur…

- Presedintele la final de mandat al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a indemnat-o vineri pe succesoarea sa in functie, nemtoaica Ursula von der Leyen, sa aiba grija de Europa, avertizand in acelasi timp ca este ‘foarte preocupat’ in legatura cu nerespectarea statului de drept, potrivit...

- Presedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen a obtinut miercuri o larga sustinere in Parlamentul European (PE) pentru a da ”un nou start” Europei, prin votul de investire al eurodeputatilor, relateaza AFP, potrivit news.ro.Prima presedinta a Comisiei a primit aprobarea a 461 de deputati…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a sustinut vineri, 18 octombrie a.c., la Bruxelles, Regatul Belgiei, declaratii de presa, inaintea participarii la reuniunea Consiliului European. Va prezentam in continuare transcrierea declaratiilor de presa: Jurnalist: Buna dimineata, domnule Presedinte! Presedintele…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, va nominaliza un nou candidat din partea Frantei pentru Comisia Europeana in locul lui Sylvie Goulard doar dupa summitul european de joi si vineri, pentru a incerca mai intai sa rezolve "instabilitatea politica" din cadrul Parlamentului European, a transmis, marti,…