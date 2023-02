Stiri pe aceeasi tema

- Doi romani care calatoreau cu o duba pe un drum din Cehia au fost victimele unui control al unor polițiști falși, care le-au sustras banii, dar și autovehiculul cu care se deplasau. Romanii fost opriți de o alta duba cu semnale luminoase. Barbații care pretindeau ca ii verifica le-au luat banii și au…

- Baiețelul de 7 ani, care a recitat un monolog al lui Vlad Țepeș, s-a calificat direct in semifinala cu momentul sau impresionant. Rareș Prisacariu este din Botoșani și are o capacitate excepționala de memorare, recita din Eminescu, dar și proza sau monologuri și da adevarate lecții de patriotism. Este…

- Incepand din aceasta seara, serialul realizat de Pro TV va fi difuzat in prime-time pe postul bTV, una dintre televiziunie de top din Bulgaria. „Unul dintre obiectivele companiei noastre, pe termen lung, este de a dezvolta ficțiunea locala și tocmai de aceea am facut investiții puternice in aceasta…

- Poliția austriaca a prezentat un bilanț pe 2022 legat de acțiunile contra traficului de migranți clandestini, in care romanii s-ar afla pe locul trei in topul traficanților de persoane prinși in Austria, dupa sirieni și turci și la „egalitate” cu ucrainenii, informeaza Kronen Zeitung . In 2022, au fost…

- NOI PUNȚI… Romanii vor avea inca trei minivacanțe, in 2023. Guvernul a decis, in ședința de miercuri, zilele libere din 2023, altele decat cele care sunt declarate sarbatori legale. Astfel, Guvernul face punte de Ziua Unirii Principatelor Romane, Ziua Copilului și Sfanta Maria, zile care sunt sarbatori…

- Dani Oțil a avut parte de o intamplare ieșita din comun. Vedeta s-a trezit cu aproape 15.000 de euro in contul sau bancar. Cum a fost posibil acest lucru? Nici macar Dani nu ințelege. Prezentatorul TV și-a manifestat ingrijorarea și s-a hotarat ce va cumpara cu aceasta suma impresionanta de bani. Reacția…

- VACANȚA… Romanii vor avea mai multe zile libere legale de Craciun și de Revelion, conform listei oficiale publicata de Guvernul Romaniei. Veste excelenta pentru romani cu o luna inainte de sarbatorile de iarna: in acest an vor avea mai multe zile libere legale cu ocazia Craciunului și Revelionului.…

- O femeie de 51 de ani din Galați a fost reținuta sub acuzația de delapidare. Anchetatorii au stabilit ca a furat sume uriașe din conturile clienților, de ordinul a sute de mii de euro. Polițiștii Serviciului Investigații Criminale Galați au pus in executare in ziua de 17 noiembrie 2022 un mandat de…