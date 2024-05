Stiri pe aceeasi tema

- Vești bune pentru iubitorii de muzica populara. Una dintre cele mai indragite artiste va ajunge pe micile ecrane, in calitate de prezentatoare TV. Este pentru prima data in aceasta ipostaza și spera ca se va descurca de minune cu acest post. Cantareața de muzica populara, prezentatoare la o emisiune…

- Nu degeaba se spune despre Anca Serea ca e mamica eroina din showbiz. Avem dovada ca soția lui Adrian Sina se descurca oricum, oriunde și in orice situație. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins imaginile care dovedesc ca și atunci cand nu mai poate, Anca…

- Lumea folclorului este in doliu! O indragita cantareața de muzica populara de la noi din țara a decedat pe 7 martie 2024. Dorina Grad, doamna cantecului popular de pe Valea Someșului, s-a stins din viața la varsta de 63 de ani. A decedat Dorina Grad Interpreta de muzica populara Dorina Grad a decedat…

- Paparazzii celui mai tare site de știri mondene, Spynews.ro, sunt mereu cu ochii pe vedetele din Romania. De data aceasta, au surprins-o pe Monica Birladeanu in timp ce mergea la mall, dar nu la cumparaturi. Actrița a demonstrat ca se poate descurca și fara ajutorul partenerului ei de viața, Valeriu…

- Tania Budi are grija sa fie in trend și sa mearga ca pe catwalk și atunci cand iese la cumparaturi. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins imaginile care dovedesc faptul ca obiceiurile vechi dispar greu. Fostul manechin nu poate trece neobservat.

- Apar detalii șocante in cazul morții solistului de muzica populara Mihai Leric, cunoscut ca Mile Povan. El a decedat in cursul zilei de marți, 27 februarie 2024, la varsta de 32 de ani. Mile Povan a fost descoperit mort in propriul apartament din municipiul Arad, zona UTA. Tatal lui a facut dezvaluiri…

- Cu regret și tristețe, lumea muzicii populare din Romania a fost zguduita de vestea tragica a trecerii in neființa a tanarului interpret Mile Povan, pe numele sau real Mihai Leric, la doar 31 de ani.

- Pe 19 februarie, in 1473, se naștea savantul si astronomul Nicolaus Copernic. In aceeași zi, dar in 1876, venea pe lume Constantin Brancusi. In 1882 murea Moș Ion Roata, in 1939 se naștea interpreta de muzica populara Irina Loghin, iar in 2016 ne parasea scriitorul Umberto Eco.