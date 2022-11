Stiri pe aceeasi tema

- Anunțul a fost facut marți, 8 noiembrie, de ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, intr-o conferința de presa. Rafila a subliniat ca a negociat o reducere a cantitatii de vaccin care fusese contractata pentru 2022 si pentru 2023, a informat news.ro.Alexandru Rafila a fost intrebat de jurnaliști cand…

- Producatorul finlandez de anvelope Nokian Tyres a decis sa investeasca 650 milioane de euro in Romania pentru constructia unei uzine de anvelope, care va fi prima fabrica cu emisii zero de CO2 din industria de anvelope. Va fi construita la Oradea, va produce anual 6 milioane de cauciucuri, si va avea…

- "Este nevoie de masuri mai hotarate pentru a duce prețurile gazelor și energiei mai jos, in ciuda masurilor bune luate pana acum nu s-a reușit o scadere mai semnificativa, ceea ce inseamna ca trebuie sa fim mai hotarați, eu susțin ca trebuie sa separam piața gazelor de cea de electricitate, sunt tot…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a subliniat necesitatea reducerii cantitatii de vaccin anti-COVID contractate, pentru a nu se pierde milioane de euro. „Noi trebuie sa decidem la nivelul Guvernului si impreuna cu Comisia Europeana si cu furnizorii de vaccin cu care avem contract o formula care…

- Cateva milioane de doze de vaccin impotriva Covid-19 cumparate in plin val pandemic sunt pe cale sa expire in depozitele din tara. Vaccinurile impotriva SARS- COV2 au fost achizitionate in perioada Guvernului condus de liberalul Florin Citu, insa strategia Executivului de la acea vreme pare ca nu a…

- PSD va susține in Coaliția de guvernare ca Guvernul sa adopte din acest an prevederile directivei europene adoptate recent de Parlamentul European cu privire la salariile minime adecvate din Uniunea Europeana, astfel incat acestea sa se aplice de la 1 ianuarie 2023. Introducerea in Romania a mecanismului…

- Romania a primit o prima transa din ajutorul acordat de Uniunea Europeana pentru decontarea cheltuielilor efectuate cu cazarea si masa refugiatilor din Ucraina, a declarat, la Suceava, premierul Nicolae Ciuca, potrivit Agerpres. „Prima suma de bani de la Uniunea Europeana a ajuns in tara. Este vorba…