- In intervalul ianuarie - martie, Orange Romania a realizat o cifra de afaceri in valoare de 264 milioane de euro, in creștere cu 2,5% fața de aceeași perioada a anului anterior, anunța compania. Evoluția este determinata in continuare de o creștere a vanzarilor de echipamente, inregistrata…

- Wintercom, producator şi distribuitor de fitinguri injectate din PEHD si PVC şi al soluţiilor pentru apa, gaz şi canalizare, nu s-a lasat influenţat de pandemie. Ba mai mult, business-ul nu a fost afectat deloc. Daca in primul trimestru al anului 2020, aceştia au realizat o cifra de afaceri de…

- ” SIAD Romania, o companie specializata in gaze medicinale, gaze si mixturi tehnice si alimentare, inregistreaza o crestere de 10% a cifrei de afaceri directe in 2020 comparativ cu anul precedent. In 2020, cifra de afaceri SIAD Romania s-a ridicat la aproape 17 milioane euro, plasand compania printre…

- Allview a inregistrat, in 2020, o cifra de afaceri de peste 82,75 milioane de euro (404,61 milioane de lei), cea mai mare din istoria de 19 de ani a companiei. Profitul net s-a situat la 4,88 milioane de euro (23,86 milioane de lei), dupa un an de creștere a vanzarilor pentru echipamentele electronice,…

- Grupul Agroland (indice bursier AG), cel mai mare lant de magazine din Romania specializate pe segmentele de gradinarit, ingrijirea animalelor de companie si hobby farming, a inregistrat in 2020 o cifra de afaceri de 38,4 milioane de euro, in crestere cu 33% fata de 2019, cand a avut 28,92 milioane…

- Sistemul Medical MedLife a incheiat anul 2020 cu o cifra de afaceri pro-forma, consolidata la nivel de grup, in valoare de 1,214 milioane de lei (251 milioane de euro), inregistrand o crestere de 25,5% fata de 2019, potrivit rezultatelor financiare preliminare transmise vineri Bursei de la Bucuresti,…

- NEPI Rockcastle, cel mai mare investitor imobiliar din Romania, cu circa 39 de proprietați deținute, a incasat anul trecut chirii in scadere cu 17% fața de 2019. La nivel de grup, scaderea este de 19,4%. In ceea ce privește profitul inregistrat pe piața din Romania, acesta s-a redus cu 94,5%, arata…

- Companiile din Cluj-Napoca cheltuiesc, in medie, pana la 15%-30% din bugetele lor pentru outsourcing de servicii și lucreaza, de obicei, cu peste 50 de furnizori anual de la care contracteaza pana la 80 de tipuri diferite de servicii pentru operațiuni de zi cu zi. Datele provin din concluziile unui…