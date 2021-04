CE Canotaj: Nouă echipaje româneşti s-au calificat în finale Noua echipaje românesti vor evolua, duminica, în finalele pentru medalii, la Campionatele Europene de canotaj de la Varese (Italia), dupa ce sâmbata au obtinut calificarea în ultimul act alte patru barci tricolore, informeaza Agerpres.

La dublu rame masculin, Marius Vasile Cozmiuc si Ciprian Tudosa au terminat pe locul secund în semifinala în careu au luat startul (00:06:37.97), dupa Croatia (00:06:35.67).

Pe locul al treilea în semifinale au încheiat Ionela-Livia Cozmiuc si Elena-Iuliana Mihai, la dublu vâsle feminin, categorie usoara… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

