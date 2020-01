Ce cadouri au primit Călin Popescu Tăriceanu şi Teodor Meleşcanu anul trecut. Senatul a făcut anunţul Iata de cadouri au primit politicienii aflati in conducerea Senatului: Instrument de deschis scrisorile aurit, avand gravat imaginea Parlamentului Republicii Macedonia de Nord primit de Calin Popescu-Tariceanu de la Presedintele Parlamentului din Macedonia, in valoare de 81,10 lei. Set compus dintr-un ceainic, un pahar si o tava de servire, argintat primit de Doina-Elena Federovici de la Ministrul Justitiei al Regatului Maroc, in valoare de 260,36 de lei. Emisie speciala a unui timbru post comemorat a primei aniversari de la infiintarea Consiliului superior al puterii Judecatoresti, personalizat… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net Instrument de deschis scrisorile aurit, avand gravat imaginea Parlamentului Republicii Macedonia de Nord primit de Calin Popescu-Tariceanu de la Presedintele Parlamentului din Macedonia, inde 81,10 lei. Set compus dintr-un, un pahar si o tava de servire, argintat primit de Doina-Elena Federovici de la Ministrul Justitiei al Regatului Maroc, inde 260,36 de lei. Emisie speciala a unui timbru post comemorat a primei aniversari de la infiintarea Consiliului superior al puterii Judecatoresti, personalizat…

Stiri pe aceeasi tema

- Romania a atras pana in prezent 11,04 miliarde de euro bani europeni in actuala perioada de programare (2014-2020), prin Politica de Coeziune si Politica Agricola Comuna, carora li se adauga alte 7,92 miliarde de euro ce reprezinta plati directe catre fermieri, a declarat secretarul de stat in Ministerul…

- Toata toata lumea va fi obligata sa aiba carte de identitate, de la varsta de 12 ani, iar noul act va arata ca un card bancar și va include un cip, anunța Digi 24.Un regulament al Uniunii Europene (UE) obliga autoritațile sa schimbe cartea de identitate pana in 2 august 2021. Ministerul Afacerilor Interne…

- Intrevederea premierului Ludovic Orban cu Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, și declarații comune de presa: Ursula von der Leyen: Buna dimineata! Imi face o deosebita placere și onoare sa il avem pe premierul Romaniei astazi aici, pe domnul Ludovic Orban. Ce placere sa va revad și…

- Dosarul Revoluției din decembrie 1989 a fost redeschis in 2016, de Inalta Curte de Casație și Justiție, in urma cererii formulate de procurorul general interimar, Bogdan Licu, la cererea Curții Europeane pentru Drepturile Omului.Asta dupa ce magistrații din subordinea fostului șef al Secției parchetelor…

- Romania a ramas pe ultimul loc in Uniunea Europeana la ponderea microintreprinderilor și a firmelor mici și mijlocii (IMM) fața de populația țarii, deși acest indicator a crescut totuși dupa ce statul a introdus programul de finanțare pentru IMM, Start-Up Nation. "Eforturile politicii romanești privind…

- Eugen Tomac a declarat ca a votat cu gandul la o extindere a Uniunii Europene. "Am votat astazi la Consulatul General al Romaniei de la Zajecar, Serbia. Am ales sa fiu alaturi de comunitatea romaneasca din Valea Timocului invitat fiind la un eveniment, dar și pentru a atrage atenția asupra…

- Romania a importat din tarile Uniunii Europene vin in valoare de peste 46 de milioane de euro in 2018 si a exportat vin in valoare de 24,9 milioane de euro, potrivit Eurostat, anunța MEDIAFAX.Citește și: Un europarlamentar roman da o lovitura istorica! A fost ales In tarile din afara…

- Romania s-a aflat pe penultimul loc in Uniunea Europeana, dupa Irlanda, in 2018, in privinta colectarii taxelor, cu o valoare de 27,1% din PIB, sub media Uniunii Europene de 40,3%, arata datele Eurostat.Romania a colectat taxe si impozite in valoare de 27,1% echivalent PIB in 2018. Procentul…