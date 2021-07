Stiri pe aceeasi tema

- Ultimele 24 de ore petrecute impreuna au fost cu noi experiențe pentru Ana Bene, pretendenta spre inima lui Andi Constantin, Burlacul de la Antena 1. Tanarul a incercat sa o descopere și altfel pe concurenta și a dus-o la calarit și intr-un parc de aventura.

- Doar doua concurente au mai ramas in competiția Burlacul și se lupta pentru inima lui Andi Constantin. Ana Bene și Simona Balaceanu au parte de ultimul date inainte de finala din aceasta seara. Cum a petrecut burlacul Andi Constantin și Simona Balaceanu o zi impreuna.

- Andi Constantin a luat prima decizie grea din aceasta seara, din finala emisiunii Burlacul. Tanarul a eliminat-o din cursa catre inima lui pe Melissa Azak, iar astfel in competiție au ramas doar Ana Bene și Simona Balaceanu. Surprinsa de decizia lui, concurenta eliminata a izbucnit in plans și i-a transmis…

- Finala „Burlacul” 2021 va avea loc joi, 1 iulie, la Antena 1. Astfel ca Andi Constantin va trebui sa ia o decizie importanta in ceea ce privește viitorul sau pe plan personal. Saptamana trecuta, dupa o ceremonie cu multe emoții, trairi și amintiri, Simona, Ana și Mellisa sunt concurentele care merg…

- Cine este una din cele mai neașteptate concurente de la Burlacul? Turcoaica a pașit mai tarziu in competiție, iar curiozitatea a adus-o in brațele lui Andi Constantinescu. Ce detalii sunt cunoscute despre ea și care este povestea impresionanta din spatele zambetului sau larg? Burlacul: Cine este Melissa…

- Nicole Cherry a inceput deja sa primeasca daruri pentru bebelușul pe care-l poarta in pantece. Fire deschisa, frumoasa cantareața nu a stat pe ganduri și le-a dezvaluit fanilor care e primul cadou special pentru fetița pe care urmeaza sa o nasca. Celebra graviduța a fost copleșita de emoții, spunand…

- In episodul 15 al show-ului Burlacul sezon 6, Andi Constantin a petrecut clipe de neuitat cu Ana Bene, Alexandra Mucea și Melissa Azak in Cappadocia. In ultima seara petrecuta acolo, el și ultima dintre ele au avut parte de un date romantic.

- Dupa ce Malinka a primit o scrisoare de la Burlac pentru a merge la un single date, aceasta s-a pregatit rapid și a ieșit din casa fara sa dea atenție privirilor intristate ale celorlalte concurente.