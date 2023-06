Ce cadou si-a facut Madalina Lungu de ziua ei – E ziua mea “E ziua mea”, melodia creata de Madalina Lungu, este “cadoul” pe care l-a compus special pentru ziua ei de naștere. Plina de eleganța, zambitoare si “sclipitoare” la propriu Madalina apare in videoclip alaturi de prietenele ei Ivana, Monica dar și de superba sa nepoțica Sophia! Cadrul este unul estival, sarbatorita fiind in mijlocul celor dragi, care și-au adus aportul la realizarea unui cadru de sarbatoare minunat și plin de bucurie. Videoclipul piesei a fost realizat de JAM STATION STUDIO alaturi de Razvan Moroșanu in mai multe locații, care au ajutat din plin la succesul filmarilor: Diamond… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

