Stiri pe aceeasi tema

- Sound-ul original francez și versuri aproape de sufletul artistei sunt cuvintele care descriu cea mai noua piesa marca Irina Rimes: . Instrumentalul piesei s-ar putea sa va porneasca la dans intr-o seara de primavara tarzie, insa interpretarea Irinei va aduce izul de nostalgie specific, instigand la…

- Deniz Cem lanseaza “Ask Kalbime”, in colaborare cu Sprint Music, o super piesa de dragoste inspirata din trecutul sau și din relațiile pe care le-a avut. Artistul de origine turca este foarte iubit in Turcia și are piese de succes care ajung imediat in topurile de specialitate. “Ask Kalbime” inseamna…

- Cortes a lansat ”RAPsodia”. ”Trebuia sa vina momentul sa le arate reparașilor aștia inchipuiți cine e cel mai bun”. La 20 de ani de cand a debutat in lumea muzicala Cortes revine in atenția fanilor cu o piesa de senzație, ”RAPsodia”, cu care sigur va cutremura lumea rapului și a trapului in același…

- Așa cum v-a obișnuit, talentatul cantareț ieșean a scris versurile și a realizat și partea instrumentala a noii sale melodii, una de suflet, care, cu siguranța, va ajunge la inimile iubitorilor de muzica de calitate. Clipul a fost regizat de Mihai Laz și Alex Snopov, a fost filmat in centrul Bucureștiului:…

- Fanii muzicii bune vor avea parte de o surpriza caci se pune la cale un super proiect muzical. Anul 2023 vine cu o colaborare inedita intre 2NormaL&What’s UP & Emeric Imre care lanseaza ”Regina”, o piesa inspirata din ”Nebun de alb”. Eduard Cotoara, solistul 2NormaL, a venit cu ideea de a face o piesa,…

- “E declarația mea de dragoste și dor pentru oamenii care mi-au marcat existența de-a lungul timpului”, spune artistul. Maximilian tace și face! A muncit la o super piesa pe care o lanseaza, in sfarșit, și o prezinta fanilor sai, “Mileuri și Bibelouri”! In colaborare cu Cașalot Sound și Sprint Music,…

- Nick n n d are parte de agitație in noul sau videoclip la piesa ”Siropay”. Indragitul solist revine in atenția fanilor sai cu o prima surpriza pe anul 2023. Nick n n d și Sprint Music lanseaza o piesa fresh, prima melodie trap din cariera lui. Aceasta are și un videoclip pe masura in care o veți recunoaște,…

- Rafella, frumoasa solista cu origini grecesti, lanseaza piesa “Solita”, piesa produsa de 24Music, casa de discuri detinuta de Lucian Zavoianu. “”Solita” este o piesa total diferita de stilul pe care eram obisnuita sa il abordez, insa am vrut sa incerc ceva diferit. Este o piesa mai agresiva, atat ca…