Stiri pe aceeasi tema

- Timp de cinci zile, monarhul Marii Britanii, regele Charles al III-lea, se afla in Romania. Este prima data cand un monarh al Regatului Unit viziteaza țara noastra, Charles fiind insa o prezența constanta la noi inainte de a deveni rege.

- Vizita Regelui Charles al III-lea in Romania va avea un caracter privat, urmand ca monarhul sa aiba o intalnire cu președintele Klaus Iohannis, ca gest de curtoazie. Regele Charles saluta relatia speciala cu Romania si vrea intensificarea relațiilor bilaterale „Cand am venit aici am simțit o legatura…

- Regele Charles al III-lea a ajuns in Romania la ora 15:30. Au aparut deja primele imagini cu suveranul britanic alaturi de președintele țarii noastre, Klaus Iohannis. Cei doi pareau destul de apropiați.

- Avionul regelui Charles al III-lea a aterizat pe Aeroportul Baneasa din București. Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, il primește pe Regele Charles al Marii Britanii, de la ora 15.30, la Palatul Cotroceni. Apoi, imediat dupa ora 16.00 au loc alocuțiunile. Timp de cinci zile, monarhul Marii Britanii,…

- Vizita pe care Regele Charles al III-lea o va face in Romania are caracter privat, a declarat, pentru Agerpres, ambasadorul Marii Britanii la Bucuresti, Andrew Noble, adaugand ca monarhul se va intalni cu presedintele Klaus Iohannis, ca gest de curtoazie.De altfel, a aratat diplomatul, este prima…

- La o saptamana de la incoronare, Charles al III-lea trebuie sa aleaga unde iși va avea reședința. Suveranul britanic are 30 de palate, castele și conace din Norfolk pana in Transilvania.

- Un concert la Castelul Windsor a incheiat a doua zi a sarbatorii incoronarii regelui Charles al III-lea al Marii Britanii. Suveranul, impreuna cu soția, prințul moștenitor și familia acestuia au fost in public. 20.000 de oameni au venit sa-i asculte pe Lionel Richie, Katy Perry și Andrea Bocelli. Prințul…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis a ajuns oficial la Londra unde au loc festivitațile pentru incoronarea noului rege al Marii Britanii, Charles. Acesta a postat un mesaj pe rețelele de socializare in care marturisește ca se simte „onorat” ca va participa la acest moment istoric.