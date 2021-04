Stiri pe aceeasi tema

- Florin Cițu implinește astazi 49 de ani , iar cu aceasta ocazie, i s-a oferit un cadou. Vicepremierul Dan Brana a anunțat pe pagina de Facebook ce dar i-au cumparat colegii șefului Guvernului, potrivit Digi24. „Astazi e ziua colegului nostru Florin Citu, premierul Romaniei. Impreuna cu colegii Catalin…

- Ședința de urgența la Ministerul Sanatații, luni, la care și-a anunțat participarea și premierul Florin Cițu, deoarece ministrul Vlad Voiculescu vrea si modifice criteriile pentru care se poate carantina o localitate astfel incat masura sa poata fi luata mai ușor. In acest moment, propunerea de carantinare…

- Vicepremierul Dan Barna susține ca președintele s-a implicat in scandalul de la nivelul coaliției de guvernare, in care mai mulți lideri PNL, inclusiv premierul Florin Cițu, arata cu degetul spre ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, cerandu-le reprezentanților partidelor sa il susțina pe Voiculescu.…

- ”Dupa amiaza, alaturi de prim-ministrul Florin Citu si vicepremierul Dan Barna, am participat insotit de colegii mei, ministri din USR PLUS, la o intalnire cu presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis. Am vorbit impreuna despre prioritatile ministrilor USR-PLUS, iar presedintele ne-a indemnat sa…

- Presedintele Klaus Iohannis se intalneste joi, de la ora 15.00, cu o parte dintre ministrii din Guvernul Citu, anunta Administratia Prezidentiala. Printre acestia se regasesc Dan Barna, Catalin Drula, Claudiu Nasui, Stelian Ion, Cristian Ghinea, Vlad Voiculescu si Ciprian Teleman.

