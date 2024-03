Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat marți dimineața ca nu va mari taxele in anul 2024. „Investițiile nu se pot face doar pe vorbe! Este nevoie de garanții ferme și de predictibilitate. De aceea, vin astazi in fața dumneavoastra cu o dubla garanție, atat fiscal-bugetara, cat și de ordin politic Nu…

- Un bistrițean acuza ca Suzuki și service-urile sale autorizate nu i-au recunoscut defectul la motor și l-au tot amanat pentru a-i expira garanția, astfel incat sa-și repare singur mașina contra cost. A reparat-o in Ungaria, iar apoi a dat in judecata dealerul auto și a caștigat in justiție de doua ori.…

- Besiktas l-a pus pe liber pe fotbalistul turc Emirhan Delibas (21 de ani), dupa zvonurile ca acesta ar avea cont pe o aplicație pentru intalniri. Emirhan Delibas, fost internațional turc la nivelurile U17 și U19, jucator cu doua apariții la prima echipa a lui Besiktas, a ramas fara angajament. Mijlocașului…

- „Atentionam asupra unei noi campanii de mesaje false, transmise in numele ANAF, prin care contribuabilii sunt rugati sa furnizeze informatii privind facturile emise in sistemul e-Factura pentru societatile pe care le administreaza sau la care lucreaza.Mesajele sunt transmise de pe aceasta adresa de…

- Nu este pentru nimeni un secret faptul ca Georgiana Lobonț este foarte apropiata de finii ei, Armin Nicoara și Claudia Puican. Merg cu toții in vacanțe, sunt impreuna chiar și la evenimente, insa o neințelegere financiara ar fi pus capat „relației roz” intre Nicoara și Lobonț.Saxofonistul a marturisit…

- Orașul german Gottingen a inchis un complex rezidențial in timpul pandemiei de coronavirus, o masura senzaționala la nivel național, dar care a fost ilegala, a decis tribunalul Administrativ Gottingen, in noiembrie. De atunci, zeci de familii din complex, intre ele și de romani, au dat in judecata municipalitatea…

- Articolul Primaria Buzau, anunț important despre noua aplicație Avansis Mobile se poate citi integral pe Stiri de Buzau . ANUNT IMPORTANT, Primaria Municipiului Buzau anunța ca a ales o soluție inteligenta de digitalizare a serviciilor instituției și a implementat Avansis Mobile, aplicație dedicata…

- Etapa a 21-a din Liga 1, ultima programata in acest an, continua miercuri cu alte doua dueluri extrem de interesante: UTA Arad – Universitatea Craiova (17:30) și Farul Constanța – Rapid București (20:30). Meciuri in urma carora vom avea o imagine clara asupra podiumului la final de an in campionatul…