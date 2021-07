Ce avere are Jeff Bezos în ziua când pleacă din fruntea Amazon? De 739.489 ori mai mare decât americanul de rând Luni a fost prima zi a Amazon fara Jeff Bezos în fotoliul de CEO dupa 27 de ani în care gigantul de comerț electronic a devenit una dintre cele mai valoroase companii din lume și fondatorul sau cel mai bogat om de pe planeta, scrie Forbes.



Amazon a ajuns la o capitalizare de piața de 1,8 trilioane de dolari în timp ce averea lui Bezos a crescut cu 12.425% - cu 196 de miliarde de dolari fața de 1998 când a aparut pentru prima data pe lista Forbes a celor mai bogați 400 de americani cu o avere neta de 1,6 miliarde de dolari.



Averea lui Bezos, acum în vârsta… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

