- Dupa un an intreg de scumpiri la utilitati si servicii de tot soiul, azi avem si o veste buna: Netflix s-a ieftinit in Romania incepand de ieri. Abonamentul Basic a sosit in tara noastra, dar fara reclame. Costa 4.99 euro pe luna, fata de 7.99 euro cat era pana acum si aduce continut HD si vizionare…

- In vremuri de criza, una dintre preocuparile de baza ale celor care au disponibil financiar este sa faca investitii, adica plasamente, in domenii care ajuta la salvarea valorii averi si, daca este posibil, aduc si un profit. Cu cat mai mare, cu atat mai bine. Avand in vedere natura crizei, adica inflatia…

- Investitorii analizeaza diverse teme investiționale pe termen lung pentru a-și structura portofoliile, mulți dintre ei orientandu-se pe sectorul de tehnologie, considerat ca fiind unul din cele mai promițatoare, noteaza analistul eToro Bogdan Maioreanu intr-un comentariu. Insa in 2022 acesta a fost…

- Petrom scumpește din nou benzina și motorina. Celelalte companii ii urmeaza exemplul. Petrom a majorat sambata, 21 ianuarie, prețul benzinei și motorinei standard cu 5 bani, la o zi, respectiv doua zile dupa scumpiri similare aplicate atat la benzina standard, cat și la motorina standard.

- In ultima perioada, in cabinetele medicilor, dar și in farmacii se aude des „Am o durere in gat”. Pacienții acuza ca simt durere, mai ales la inghițire, au senzația de gat uscat, iritat, „roșu in gat”, respirație urat mirositoare, o tuse ușoara și chiar ganglioni inflamați. Simptomele sunt similare…

- Romania a solicitat joi inițierea unei acțiuni coordonate, la nivelul UE, de verificare comuna, impreuna cu Autoritațile competente din alte state membre, a produselor Fanta Portocale, Fanta Portocale Zero Zahar și Fanta Lamaie, anunța ANPC.

- COTAR, APTE2002 , APULUM cere in continuare o intervenție de urgența in sensul plafonarii prețului polițelor RCA, pentru a nu se crea aceeași situație ca in cazul falimentului City Insurance, spre care ne indreptam cu pași mari. Sectorul de autoritate din cadrul ASF care se pretinde supraveghetorul…

- Cheltuielile de sarbatori se mentin, in acest sezon, la nivelul de anul trecut, chiar daca 73% dintre cumparatori se asteapta la scumpiri, iar 37% au o situatie financiara precara, potrivit studiului Deloitte Holiday Retail Survey 2022 ,preluat de Agerpres. Cu toate acestea, consumatorii cu venituri…