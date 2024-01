Ce au obținut transportatorii de la Guvern Guvernul ar fi acceptat cateva dintre cerințele transportatorilor la intalnirea din aceasta dimineața cu protestatarii, potrivit unor surse apropiate negocierilor. Astfel, Ministerul Transporturilor și-a dat acordul pentru crearea de culoare speciale in vami și in portul Constanța pentru transportatorii UE și non UE, astfel incat acestea sa iasa cat mai repede din țara. Pe de alta parte, nu a fost acceptata posibilitatea achiziționarii rovinietei in decurs de 24 de ore, susțin sursele menționate. Negocierile se deruleaza anevoios, deoarece exista suspiciunea din partea autoritaților ca unii lideri… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

