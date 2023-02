Stiri pe aceeasi tema

Fortele rusesti continua sa desfasoare operatiuni ofensive in patru directii, in timp ce se apara in altele. Statul Major General al Fortelor Armate ale Ucrainei a declarat acest lucru in actualizarea sa de seara pe Facebook, relateaza Ukrinform.

Meteorologii au emis, luni seara, o avertizare cod galben de burnita, valabila pentru cinci judete, informeaza News.ro.

Trupele ruse avanseaza practic in toate zonele liniei frontului din Republica Populara Donețk (RPD), a declarat luni șeful interimar al RDP, Denis Pușilin, intr-o transmisie in direct pe postul de televiziune Rossiya-24, potrivit TASS.

Artemovsk este aproape de eliberare, luptele s-au mutat in partea de vest a orașului, anunța șeful interimar al DPR, Denis Pushilin. Pe masura ce forțele ucrainene sunt alungate din oraș. iar eliberarea este iminenta, Rusia spune ca numele ucrainene ale orașelor vor fi renunțate. Artyomovsk a fost…

Separatistii prorusi din regiunea Donetk (estul Ucrainei), au afirmat luni ca au preluat controlul asupra unui sat din apropierea orasului Bahmut, epicentrul actual al luptelor pe care fortele Moscovei incearca sa-l cucereasca de mai multe luni, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

A inceput cea de-a doua faza a operațiunii rusești, de data aceasta de la nord de Soledar. Parasutistii ruși și mercenarii Wagner ar fi intrat in forța in orașul strategic care le-ar deschide calea apoi spre Bahmut, epicentrul luptelor din ultimele lui unde ucrainenii s-au baricadat serios.

Forțele armate ruse și ucrainene dau lupte grele in estul Ucrainei. Rușii se lupta sa nu cedeze teritoriul cucerit, dupa infrangerile rușinoase din sud, in timp ce ucrainenii se grabesc sa lanseze contraofensiva pentru a nu le da timp rușilor sa se replieze.

Trupele rusești au tras, din nou, asupra raionului Nikopol, din regiunea Dnipropetrovsk. Potrivit guvernatorului regiunii, Valentin Reznicenko, in urma atacurilor lansate de rusi in noaptea de sambata spre duminica, doua femei au fost ranite.