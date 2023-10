Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar in varsta de 20 de ani din Capitala a fost reținut in flagrant de Batalionul de Patrulare și Reacționare Operativa al DP Chișinau in timp ce incerca sa plaseze droguri in ascunzișuri. Astfel, in timpul documentarii, suspectul a predat polițiștilor 30 de pachețele de tip zip-lock, pe care urma…

- Polițiștii din cadrul Batalionului de Patrulare și Reacționare Operativa, in comun cu cei ai Inspectoratului de Poliție Rișcani din mun. Chișinau au reținut cei trei evadați din Penitenciarul nr.10-Goian, informeaza Poliția Republicii Moldova. Aceștia au opus rezistența fața de angajații poliției și…

- Primaria Municipiului Chișinau a inaugurat miercuri inaugurat blocul nou de gradinița, reorganizat, cu 3 grupe de copii cu pina la 100 de locuri, din cadrul IP Liceul Teoretic „Vasile Lupu” din Capitala. Costul proiectului este de 8,2 milioane de lei. Totodata, a fost dat startul inscrierii micuților…

- Peste o mie de elevi și eleve de la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din or. Caușeni au acces la un spațiu modern de invațare și dezvoltare a competențelor digitale. In incinta instituției de invațamant a fost inaugurat un Laborator Digital, dotat cu 20 de calculatoare de ultima generație, conexiune…

- Social 12 unitați de invațamant din Teleorman vor utiliza catalogul electronic in anul școlar 2023-2024 septembrie 11, 2023 08:54 Ministerul Educației a publicat ordinul de ministru cu școlile selectate sa foloseasca, in anul școlar 2023-2024, catalogul electronic. Printre cele 1156 de unitați de…

- Luni, pe strada Ion Creanga din Capitala, s-a produs un accident rutier cu implicarea unui echipaj al Batalionului de patrulare și reacționare operativa al Direcției de Poliție a mun. Chișinau și a unui automobil de marca Toyota. Mașina poliției se afla in misiune de serviciu și avea girofarul inclus.…

- Oamenii legii au descins la Penitenciarul 18 – Branești, raionul Orhei. Ofițerii INI, in comun cu cei ai Inspectoratului de Poliție Orhei, cu suportul ANP, DDS ”Pantera” și Procuratura Orhei au desfașurat o serie de percheziții in contextul mai multor dosare pe escrocherie. Menționam ca percheziții…

- Cladirea Liceului Teoretic ,,Mihai Eminescu” din Comrat a fost reabilitata termic cu suportul AEE, proiectul fiind susținut in cadrul Apelului de Propuneri de Proiecte nr. 3, in domeniul eficienței energetice și valorificarii surselor de energie regenerabila, adresat solicitanților de finanțare din…