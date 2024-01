Ce au ascuns criminaliştii în cazul Ferma Dacilor? Cum a fost identificat micuţul Petru-EXCLUSIV Dupa incendiul devastator in urma caruia au pierit opt persoane, dintre care trei minori, oficialii Parchetului de pe langa Tribunalul Prahova au dezvaluit presei ca pana in data de 29 decembrie 2023 nu reusisera sa identifice cel de-al optulea cadavru. Cauza: gasisera doar cateva fragmente de os carbonizate care au fost trimise pentru expertiza genetica la Bucuresti, dar care nu mai puteau fi analizate. In conditiile in care resturile a sase cadavre fusesera identificate pe baza probelor AND prelevate de la rude, criminalistii nu aveau certitudinea daca respectivele fragmente osoase apartineau… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

