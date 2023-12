Stiri pe aceeasi tema

- Alexandra Ungureanu, in varsta de 41 de ani, iubește din nou dupa ce s-a desparțit de Gojira. Cei doi au avut o relație scurta dar intensa. Artista nu a comentat motivele care au dus la separare, insa acum recunoaște ca traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de altcineva. Intrebata cum sta…

- Cristina Belciu a avut o relație de cateva luni cu omul de afaceri, Cristian Boureanu. Dupa ce s-au desparțit, vedeta a preferat sa ramana singura și sa se concentreze pe ea, iar acum, are cateva pretenții de la viitorul partener pe care il va avea alaturi.

- Sore este pregatita pentru o noua relație, insa are și cateva așteptari cu privire la viitorul partener. Cantareața iși dorește sa intalneasca un barbat care sa-i aduca un plus valoare vieții sale, reușind sa aiba un rol important in ceea ce privește dezvoltarea acesteia.

- Deși este din nou singura, Iasmina Halas este mereu atenta la gesturile mici din partea unui barbat. Blondina a declarat in exclusivitate la Antena Stars ca apreciaza cadourile intr-o relație și sa fie de fiecare data surprinsa de partenerul ei.

- Cristina Belciu știe ce iși dorește de la barbatul de langa, mai ales daca este vorba despre inelul de logodna. Tanara spune ca s-a gandit la momentul in care va fi ceruta in casatorie, dar bijuteria trebuie sa fie neaparat speciala.

- Natalia Mateuț a dezvaluit ce așteptari are atunci cand vine vorba de o relație! Prezentatoarea TV a marturisit ce iși dorește cu adevarat pe plan sentimental, intr-un interviu exclusiv pentru Antena Stars.

- Vedeta nici nu vrea sa auda de un partener care nu i-ar putea oferi ceea ce iși dorește. Fosta prezentatoare TV știe foarte clar ce iși dorește de la un barbat, iar cei care nu au o situație financiara foarte buna nu au nicio șansa sa o cucereasca. Intr-un interviu citat de Tabu.ro, Bianca Dragușanu…