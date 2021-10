Ce are guvernul minoritar de la Bucureşti cu şpitalul de nebuni de la Iaşi? Ei, iote ca are, ne raspunde amicul nostru analist politic Archibald Tanase, om cu doftorat magna cu laute in sforaraie de Bahlui, daca ati uitat. Caci marea miza in domeniul sanatatii iesene in perioada asta agitata a postului mare care vine va fi concursul pentru un important post de manager de spital, cel de la Socola, evident, al doilea ca importanta din Iasi dupa "Sfantul Spiridon", cel mai mare din Moldova. Sau, mai corect spus politic: cel cu licitatiile cele mai babane din zona, ca asta e de fapt miza, doar nu credeati ca alta. Ei bine, daca pana mai ieri cica fostul manager Serbet se… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Hope and Homes for Children și PEPCO Romania au facilitat accesul la educație pentru nu mai puțin de 131 de copii vulnerabili din 11 județe ale țarii și București, in anul școlar 2020-2021, reprezentand o continuare a intervențiilor de prevenire a abandonului școlar și sprijinirea incluziunii sociale…

- Hope and Homes for Children și PEPCO Romania au facilitat accesul la educație pentru nu mai puțin de 131 de copii vulnerabili din 11 județe ale țarii și București, in anul școlar 2020-2021, reprezentand o continuare a intervențiilor de prevenire a abandonului școlar și sprijinirea incluziunii sociale…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat joi, 23 septembrie, ca la nivel național sunt 21 de paturi ATI libere pentru pacienții infectați cu COVID, in scadere cu 11 fata de ziua precedenta . Capitala mai are doar 3 paturi libere la ATI pentru pacientii COVID. Grupul de Comunicare Strategica precizeaza…

- Astfel, potrivit datelor disponibile pe aplicatia alerte.ms, ]n data de 23 septembrie 2021, conform datelor existente in aplicația alerte.ms, la nivel național exista 1212 de paturi de ATI destinate pacienților COVID-19. De asemenea, 1067 de paturi ATI sunt ocupate la nivelul intregii țari.In București…

- Astazi, in județul Iași, a fost anunțat un numar record de imbolnaviri cu virusul SARS-CoV-2 dupa trecerea sezonului estival – 225 de cazuri noi, Iașul fiind devansat doar de București, cu 651 de cazuri și Timiș, cu 313. In zona Moldovei, cea mai ridicata incidența este in județul Suceava, unde se inregistreaza…

- Cele mai multe cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2, fata de ultima raportare, au fost inregistrate in Bucuresti - 570 si in judetele Timis - 235, Cluj - 170, Suceava - 157, Iasi - 152, Ilfov - 136, Bistrita...

- Numarul firmelor care si-au suspendat activitatea a fost de 6.945 in primele sapte luni din 2021, in crestere cu 12,43% comparativ cu perioada similara a anului trecut, conform datelor publicate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC). Cele mai multe companii care si-au suspendat activitatea…

- Angajații din Sanatate din Regiunea București-Ilfov inregistreaza cea mai mare rata de vaccinare, comparativ cu celelalte zone ale țarii, potrivit unui studiu realizat de federația Sanitas. Astfel, conform evaluarii facute de Sanitas, rata cea mai mare de vaccinare in Sanatate se inregistreaza…