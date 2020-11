Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Vaslui a anunțat ca niciun spital din județ nu are, in prezent, autorizație de securitate la incendiu. Inspectorul-șef, Niculae Tataru, a anunțat ca la spitalele din Vaslui și Huși s-au efectuat anumite lucrari care nu au respectat cerințele…

- Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt are autorizatie de securitate la incendiu obtinuta la momentul construirii, adica inainte de 1990, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Neamt.

- Președintele Klaus Iohannis susține ca in acest moment, in Romania, sunt doua probleme „grave”: una de sanatate publica și una politica, cauzata de PSD. „ Din nefericire acum in Romania avem doua probleme grave: una de sanatate publica și cu aceasta pandemie ne confruntam de aproape un an de zile, insa,…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, anunta ca ”toate structurile statului” se vor implica in campania de vaccinare anti-COVID-19, inclusiv Armata si medicii de familie. Acesta a precizat ca se lucreaza deja la o strategie privind vaccinarea. ”Vor fi implicate toate structurile statului in aceasta…

- Președintele Klaus Iohannis considera ca situația din Romania nu este atat de critica incat sa necesite o noua carantinare generala (lockdown), din cauza numarului de imbolnaviri Covid 19. In opinia șefului statului, nu trebuie gasiți vinovați cu privire la sporirea numarului de imbolnaviri, ci soluții.…

- Președintele Klaus Iohannis susține ca organizarea alegerilor parlamentarfe pe 5-6 decembrie este fundamentala pentru ca Parlamentul sa fie complet funcțional și a putea lua masurile necesare in gestionarea pandemiei. „Ultima zi in care se mai pot depune candidaturile. Intram in linie dreapta pentru…

- Camelia Roiu, medicul ATI care a facut publice documente cu infecțiile nosocomiale dupa incendiul de la Colectiv, vorbește in emisiunea Adriana Nedelea LA FIX despre neraportarea infecțiilor intraspitalicești din spitalele COVID, in mijlocul celei mai mari crize de sanatate. La opt luni de la primul…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, prin intermediul unei conferințe de presa susținuta la Palatul Cotroceni, ca in acest moment ne aflam intr-un „așa numit” val doi al pandemiei de coronavirus și este „imperativ” sa inversam acest trend negativ. Suntem la debutul unei noi saptamani in care vedem…