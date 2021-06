Ce ar putea exista sub Polul Sud al Planetei Marte

Sub polul sudic a planetei Marte s-ar putea afla mult mai multa apa lichida decat credeau anterior cercetatorii sau ar putea avea loc alte fenomene pe care aceștia nu le ințeleg pe deplin deocamdata. Potrivit Live Science , in 2018 oamenii de știința care au analizat datele obținute cu ajutorul radarului de nava europeana Mars Express au anunțat ca au gasit dovezi privind un lac major aflat sub regiunea polara sudica a Planetei Roșii. Lacul pare sa aiba un diametru de 19 kilometri și se afla la 1,6 kilometri sub suprafața uscata și rece a lui Marte, au anunțat cercetatorii la momentul respectiv.…