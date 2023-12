Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL Nicolae Ciuca relanseaza ideea comasarii unor alegeri anul viitor, deoarece atatea randuri de scrutine ar fi obositoare pentru alegatori, care se vor simți „satui și uzați”. Cele cinci tururi de alegeri din 2024 sunt europarlamentarele, localele, alegerile generale și cele prezidențiale…

- Premierul Marcel Ciolacu susține ca liderul AUR nu merita sa intre in turul doi in finala prezidențiala deoarece „nu se califica pentru ultima etapa in care romanii vor decie președintele țarii”. Președintele PSD considera ca simion nu merita sa ajunga pana in finala la prezidențiale. „Nu cred ca merita…

- Catalin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne, face schimbari majore in Poliția Romana, dupa modelul de la IPJ Constanța, anunțat miercuri. Intr-un interviu acordat jurnalistului Bogdan Chireac la DCNews, Predoiu a declarat ca sistemul va fi mai suplu, din 8 șefi vor ramane doar 3, astfel incat Poliția…

- Peste 4.000 de romi din peste 400 de comunitati se reunesc duminica la Sala Palatului din Capitala, la Congresul organizat de Asociatia Partida Romilor „Pro-Europa”. Desi organizatorii au anuntat prezenta mai multor politicieni, inclusiv a lui Nicolae Ciuca si Kelemen Hunor, singurul care a anuntat…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a anunțat, vineri, in ședința conducerii PNL ca vrea sa candideze la alegerile prezidențiale din 2024. Liberalii s-au reunit vineri la Sinaia in ședința Biroului Politic Național. Ei urmeaza sa decida daca merg pe liste comune cu PSD sau pe liste separate la cele patru…

- Prim-vicepresedintele PNL, Rares Bogdan, considera ca presedintele Partidului Social Democrat, premierul Marcel Ciolacu, se afla de cateva luni in campanie pentru alegerile prezidentiale. Rares Bogdan a fost intrebat sambata, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV, daca premierul Marcel Ciolacu…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a transmis, duminica, ca a lucrat foarte bine cu Eduard Hellvig, care este oricand binevenit in PNL. ”Am lucrat foarte bine cu domnul Eduard Hellvig, il apreciez foarte mult pentru ceea ce a facut in politica si la conducerea SRI. Am spus si o spun ca este oricand binevenit…

- Fostul premier Theodor Stolojan afirma, referindu-se la o candidatura a liderului PNL Nicolae Ciuca la alegerile prezidentiale, ca, desi nu este un personaj carismatic, acesta „este un om care are o integritate clara, are un caracter clar, are niste realizari foarte clare”. Intrebat, la Digi 24, daca,…