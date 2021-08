Stiri pe aceeasi tema

- Netflix a lansat luni trailerul primei parți a ultimului sezon din serialul spaniol „La Casa de Papel”. Vor fi doua lansari, in 3 septembrie și 3 decembrie, a celui care este considerat unul dintre cele mai mari succese din istoria televiziunii spaniole.

- Ce apare nou pe Netflix in august 2021 In prezent, cam toata lumea are abonament la Netflix. Astfel ca știm deja: avem la dispoziție mii de filme și seriale celebre, subtitrate in limba romana, pe care le putem urmari oricand. Iata insa ce filme și seriale noi se lanseaza in luna august 2021! 1 AUGUST…

- Dezvaluit in cadrul primului eveniment WitcherCon, Netflix a anunțat ca ”The Witcher: Sezonul 2” va avea premiera vineri, pe 17 decembrie 2021. Mult așteptata veste a fost prezentata in cadrul panelului „Deck of Destiny” la WitcherCon, alaturi de membrii distribuției Anya Chalotra, Freya Allan, Mimi…

- Netflix prezinta primele imagini din sezonul final ”La Casa de Papel”. Jaful continua, razboiul se apropie și liderul bandei a pierdut controlul. Sfarșitul acestei serii originale create de Alex Pina se apropie din ce in ce mai mult. Banda este inchisa in Banca Naționala a Spaniei de peste 100 de ore.…

- Serialul spaniol "La Casa de Papel" ("Money Heist") se va incheia in 2021 cu un ultim sezon, care va fi difuzat in doua parti, in lunile septembrie si decembrie, informeaza EFE. Fanii serialului vor putea simti ca fac parte din aceasta productie difuzata de Netflix datorita unei "experiente imersive",…

- Serialul spaniol "La Casa de Papel" ("Money Heist") se va incheia in 2021 cu un ultim sezon, care va fi difuzat in doua parti, in lunile septembrie si decembrie, informeaza EFE, conform agerpres. Fanii serialului vor putea simti ca fac parte din aceasta productie difuzata de Netflix datorita unei…