- Echipa naționala de fotbal a Germaniei va ramane fara selecționer dupa EURO 2020. Joachim Low (61 de ani) a anunțat ca va pleca de la „Die Mannschaft” la sfarșitul Campionatului European din vara, iar Jurgen Klopp (53 de ani) a fost una dintre variantele vehiculate pentru banca selecționatei. ...

- Selecționerul Joachim Low și Federația germana au facut anunțul: nemții vor avea un alt antrenor la returul cu „tricolorii” din preliminariile CM 2022, programat pe 8 octombrie, care ar putea fi Jurgen Klopp sau fostul internațional Lothar Matthaus. Germania, adversara Romaniei in preliminariile CM…

- Naționala de rugby a Romaniei va debuta sambata, 6 martie, in ediția 2021 a Rugby Europe Championship, intr-un meci cu Rusia, la Soci. Romania revine in competițiile internaționale de rugby, iar pentru partida cu Rusia, prima pe care „stejarii” o vor disputa dupa un an, staff-ul tehnic a stabilit…

- Leipzig a revenit spectaculos in repriza secunda a duelului cu Borussia Monchengladbach, s-a impus cu 3-2 și pune presiune pe liderul Bayern Munchen. Leipzig l-a pus in garda pe Jurgen Klopp, inaintea returului din Champions League, in care au de recuperat un deficit de doua goluri. Astazi, in derby-ul…

- Germania a avut mereu o școala de antrenori formidabila. Oricine are habar cat de cat de fotbal a auzit de Sepp Herberger, de Udo Lattek, de Otto Rehhagel, de Franz Beckenbauer, de Jupp Heynckes ori de Ottmar Hitzfeld. Ca sa nu mai vorbim despre exemplele recente, Joachim Low sau Jurgen Klopp. Totuși,…

- ​Lothar Matthäus, fostul capitan al reprezentativei de fotbal a Germaniei, a opinat ca în cazul în care cvadrupla campioana mondiala nu va avea o evolutie buna la EURO 2020, atunci nu numai selectionerul Joachim Löw ar trebui sa-si faca bagajele, ci si conducatorii federatiei germane,…

- Numarul zborurilor din statele europene unde locuieste o parte semnificativa din diaspora romaneasca a scazut cu pana la 72%, astfel ca putini romani vor veni acasa de sarbatori, arata datele unei agentii de turism online, citata de News.ro. „Italia a inregistrat cea mai mare scadere a numarului de…

- Singapore a anuntat luni ca a aprobat vaccinul anti-COVID-19 dezvoltat in colaborare de companiile Pfizer din Statele Unite si BioNTech din Germania, astfel incat primul lot de doze este asteptat sa soseasca la sfarsitul anului, relateaza EFE. Premierul din Singapore, Lee Hsieng Loong, a facut…