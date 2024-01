Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va continua sa acorde, și in anul 2024, ajutor social pentru alimente și mese calde, in valoare de 250 de lei la fiecare doua luni, iar amenzile sunt uriașe pentru cei care le utilizeaza greșit.

- In 2024, cardurile sociale pentru alimente in valoare de 250 de lei vor fi acordate in șase tranșe distincte. Cand intra banii Romanii cu venituri reduse vor continua sa primeasca sprijin financiar pentru a cumpara alimente și mese calde și in 2024 in cadrul programului „Sprijin pentru Romania”. Cardurile…

- Veștin proaste pentru romani! Anul incepe cu noi scumpiri, in anul 2024. In Romania, prețul alimentelor și serviciilor a crecut. Majorarea TVA-ului are un impact semnificativ in ceea ce privește bugetul oamenilor. Vacanțele s-au scumpit in acest an.

- Cardurile destinate produselor alimentare și meselor calde in cadrul Programului „Sprijin pentru Romania” sunt dedicate categoriilor sociale vulnerabile. Tichetele sociale pentru alimente au fost alimentate cu suma de 250 de lei la fiecare doua luni, pe tot parcursul anului 2023. Valoare se reduce la…

- Romanii care dețin carduri sociale oferite de Guvern trebuie sa aiba in vedere acest lucru. Cei care raman cu banii trebuie sa știe ce se intampla cu sumele care intra pe carduri. Anunțul a fost facut, beneficiarii avand obligația sa faca acest lucru conform normelor implementate. Aceleași…

- De aproape un an și jumatate, romanii care au condiții financiare precare beneficiaza de carduri sociale in cadrul programului Sprijin pentru Romania. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene este instituția care emite aceste carduri. Mulți dintre cei care beneficiaza de ele se intreaba Cand…

- Cardurile sociale au fost primite de romanii din mediile defavorizate pe parcursul anului, cu ajutorul programul național „Sprijin pentru Romania”. Sumele se vireaza o data doua luni, insa ele au un termen de valabilitate de 12 luni.

- Romanii care nu au repartitoare nu se grabesc sa le monteze, deși risca amenzi de 1.000 de lei. Anul trecut, doua treimi din apartamentele racordate la sistemele centralizate de incalzire nu aveau repartitoare.