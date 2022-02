Stiri pe aceeasi tema

- Situație revoltatoare in Timișoara. Un barbat de 45 de ani a fost scuipat și umilit de catre un tanar șofer aflat la volanul unui bolid de lux, dupa ce chiar el a fost la un pas de a fi calcat ziua in amiaza mare. Cum s-a intamplat intregul incident.

- Un tanar de 28 de ani care a intrat cu masina intr-o zona pietonala din Timisoara si l-a injurat si scuipat pe un barbat care i-a atras atentia a fost amendat de politisti cu suma totala de 7.000 de lei, pentru cele doua fapte. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Șoferul din Timișoara care a scuipat și a injurat un pieton care ii statea in cale a luat o amenda colosala. Tanarul a revoltat toata țara cu atitudinea pe care a aratat-o. Imaginile au devenit virale pe internet. In data de 16 februarie 2022, un șofer de 28 de ani a facut scandal dupa ce […] The post…

- Polițiștii din Timișoara au aplicat doua sancțiuni, in valoare de 7.000 de lei, unui tanar de 28 de ani, care a intrat cu bolidul intr-o zona pietonala si l-a injurat si scuipat pe un barbat care i-a atras atentia. Barbatul agresat a filmat intreaga scena și a postat-o pe rețelele de socializare, potrivit…

- Anda Adam a incalcat regulile de circulație pentru a treia oara. Unde și-a parcat indragita cantareața bolidul de lux, chiar daca a fost amendata pentru astfel de greșeli in trecut. Cum motiveaza vedeta nerespectarea legii.

- Adrian Ilie nu prea este un adept al regulilor. De data aceasta, fostul fotbalist și-a facut o apariție de-a dreptul neașteptata, la doar 0 grade Celsius. Fara sa țina cont de nimic, el a fost surprins fara masca intr-un supermarket din Capitala. Sportivul și-a lasat mașina intr-un loc nepermis, iar…

- Pe parcursul zilelor de week-end, 1100 de polițiști ai Inspectoratului Național de Securitate Publica s-au aflat la serviciu pe intreg teritoriul țarii. In aceasta perioada, 32 de conducatori auto au fost depistați și inlaturați de la conducerea mijlocului de transport, alți peste 1800 de șoferi au…