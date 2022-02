Stiri pe aceeasi tema

- TVR susține ca Antena 3 a difuzat la emisiunea Sinteza zilei, fara acordul Televiziunii Publice, doua fragmente din doua editii ale emisiunii Dosar Romania, produsa de TVR 1. Televiziunea publica anunța in acest fel ca o sa depuna plangeri la instituțiile abilitate. „Reprezentantii Televiziunii…

- Sambata, 22 ianuarie 2022, opt baieți au intrat in competiția matrimoniala Mireasa sezon 5. Numai șase dintre ei au venit insoțiți in show-ul matrimonial. Iata cum arata și ce povești au noii concurenți.

- Simona Gherghe a dezvaluit intr-un interviu cand va incepe noul sezon Mireasa. Prezentatoarea TV se pregatește pentru marea finala a emisiunii, care va avea loc pe 19 decembrie.Cuplul caștigator va pleca acasa cu marele premiu de 40.000 de euro. Simona Gherghe a anunțat ca sezonul 5 al emisiunii Mireasa…

- Așa-zisul „scandal internațional” generat de senatoarea Diana Șoșoaca și jurnalista italiana Lucia Goracci a fost, in realitate, o ciondaneala intre doua țate! Faptul ca s-a ajuns la convocarea ambasadorului roman la ministerul de Externe al Italiei și, imediat, la reacția lui Klaus Iohannis, președintele…

- Mihai Gadea nu a mai aparut timp de doua saptamani la Antena 3. Iata care a fost motivul pentru care prezentatorul emisiunii „Sinteza zilei” a disparut de pe micul ecran. Telespectatorii au observat ca Mihai Gadea nu a mai aparut la Antena 3 timp de doua saptamani și s-au intrebat ce se intampla. Prezentatorul…

- Deputatul Alexandru Kocsis (fost PNL), fost membru CNA, sustine ca PSD a modificat legea de functionare a CNA pentru a o repune in functia de presedinte pe Monica Gubernat, iar efectele unei intregi proceduri parlamentare au fost anulate pentru "un om agreat" de social-democrati. "Cati dintre…

- In prezent, legea spune ca Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei se afla sub control parlamentar. In acest sens, presedintele ANRE este obligat sa prezinte Parlamentului, pana la data de 31 iulie, raportul de activitate al autoritatii pentru anul precedent. Dupa analiza comisiilor…