Ce afacere are Bianca Ioniță, după de a plecat de la pupitrul știrilor! Sunt cinci ani de cand frumoasa Bianca Ionița a a ales sa se retraga din televiziune și nu regreta mișcarea facuta. Știrista are o munca ce nu are nimic in comun cu televiziunea. Intre timp devenita mama a unei fetițe de trei anișori, Bianca Ionița, fosta prezentatoare meteo a Pro TV, Antena 1, dar și Kanal D, B1 TV, Național TV, Bianca lucreaza la Teatrul Bulandra, unde este consuiltat artistic și specialista in comunicare. Blondina are și o afacere și de declara fericita in noua sa viața, dupa ce s-a retras din televiziune. Și-a deschis un magazin online de haine handmade pentru copii, cu produse… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

