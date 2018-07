Stiri pe aceeasi tema

- Semnalul dat de ExxonMobil ca se va retrage din Romania, ca nu va continua explorarea și exploatarea zacamintelor, va duce la dinamitizarea securitații energetice a țarii și creșterea dependenței de gazul rusesc.

- Deputatul social-democrat Florin Tripa considera ca PSD face exact ceea ce a promis in campania electorala, adica guverneaza „in interesul romanilor si a Romaniei si NU pentru a face jocurile marilor consortii straine cu interese evidente de castiguri grase in tara noastra”. Despre Legea Offshore „Cred…

- Planurile companiilor care extrag petrol si gaze din Marea Neagra au fost date peste cap de schzimbarile anuntate in parlament. Au aflat in primul rand ca li se cere impozit pe veniturile suplimentare. In plus, jumatate din productia obtinuta trebuie sa ramana in tara. In vechiul proiect, nimic din…

- Decizia PSD privind legea offshore. Președintele partidului a anunțat ca s-a ajuns la un consens privind legea care reglementeaza exploatarile atat pe uscat, cat și din Marea Neagra. Va ramane o taxa pe diferența de venituri, intre 15% și 30%, dispare creditul fiscal, iar jumatate din producție se va…

- Legea offshore, prin care statul dorește sa acorde o serie de facilitați companiilor care vor sa extraga petrol și gaze din perimetrele aflate in Marea Neagra, vine cu o serie de derogari de la legislația actuala pe același model statuat de proiectul privind proiectul aurifer de la Roșia Montana, care…

- Cadrul fiscal de care depind producatorii din Marea Neagra sa isi fundamenteze decizia de investitie este sub un mare semn de incertitudine. Negocierile dintre statul roman si cei de la Exxon, Black Sea Oil&Gas, Romgaz, LukOil si OMV Petrom privind reglementarile Legii Offshore au ajuns intr-un impas.

- Daca luam in calcul marja de impozitare actuala, de 16%, se poate estima ca profitul total al companiilor ce vor fi implicate in extracția, transportul și valorificarea gazelor este de circa 55 de miliarde dolari, in 20 de ani, adica o medie de 2,7 miliarde de dolari pe an. Cifra se refera la toate…

- Comisia de Industrii a cerut o amanare pana in 27 septembrie, adica in viitoarea sesiune parlamentara, iar conducerea Camerei a aprobat-o. Companiile au investit deja in lucrari de explorare in ultimii zece ani suma totala de circa 2 miliarde de dolari, iar viitoarele cheltuieli de dezvoltare sunt cifrate…