Stiri pe aceeasi tema

- O infrangere pentru Rusia in Ucraina este “imposibila prin definitie’, a spus presedintele Vladimir Putin intr-un interviu acordat jurnalistului american Tucker Carlson, difuzat joi, noteaza AFP. “Pana in prezent, au existat zgomote si strigate despre nevoia de a provoca o infrangere strategica Rusiei…

- Peste jumatate de milion de rusi s-au angajat in industria de aparare incepand din anul 2022, a anuntat vineri presedintele rus Vladimir Putin, o cifra ce ilustreaza intensitatea efortului de razboi pentru a sustine asaltul asupra Ucrainei, relateaza agentiile AFP si EFE, citate de Agerpres."In ultimul…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat intr-un interviu pentru The Economist publicat luni ca ideea conform careia Rusia castiga razboiul este doar un „sentiment” si ca Moscova sufera in continuare pierderi grele pe campul de lupta, informeaza Reuters. Intervievat, Zelenski nu a furnizat…

- Vladimir Putin a vizitat luni, 1 ianuarie 2024, soldații rusi raniti și aflați la spitalul militar din Moscova, carora le-a spus ca razboiul cu Ucraina se schimba in favoarea Rusiei, ca Moscova nu lupta de fapt cu ucrainenii, ci cu Occidentul, si ca vrea sa puna capat razboiului, dar numai in conditiile…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, explica modul in care razboiul din Ucraina a dus la o reinnoire profunda a organizației. O mai buna exploatare a sinergiilor, atat militare, cat și industriale, trebuie sa contribuie la imperativul succesului Ucrainei impotriva Rusiei, afirma Geoana…

- Vladimit Putin amenința Romania in mod direct, in plin razboi cu Ucraina. Rusia a transmis un mesaj ingrijorator la adresa mai multor state, printre care se numara și țara noastra. Care sunt anunturile facute de liderul de la Kremlin in prima conferinta-maraton de la invadarea Ucrainei. Putin, mesaj…

- Liderul in exil al opozitiei democratice din Belarus, Svetlana Tikhanovskaia, avertizeaza Statele Unite ca abandonarea Ucrainei in lupta impotriva Rusiei si impotriva presedintelui Vladimir Putin ar ameninta securitatea intregii Europe de Est, relateaza CNN.„Poporul belarus si ucrainenii se confrunta…

- O experta in limbajul corpului a analizat, la solicitarea jurnaliștilor, ultimul videoclip in care apare președintele Rusiei, Vladimir Putin. Exista indicii care ar dezvalui ca liderul de la Kremlin ar fi fost inlocuit de o sosie. Cat de reala este aceasta teorie, in opinia specialistei. Cat de reala…