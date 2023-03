Selectionerul echipei nationale a Belarusului, Gheorghi Kondratiev, a declarat, marti seara, la finalul partidei cu Romania, pierduta, cu 1-2, in preliminariile Campionatului European din 2024, ca nationala pregatita de Edward Iordanescu este o echipa puternica, asa cum anticipase si inaintea meciului, scrie Agerpres.

"Asa cum am presupus, am avut un fata un adversar puternic. Am primit doua goluri, am incercat sa mentinem o aparare buna, dar jocul a fost greu pentru noi. Si am simtit asta. Am ramas cu aceeasi parere de dinaintea meciului, ca echipa Romaniei este una puternica si are capacitatea…